Die Nachwuchsskifahrer aus Dalaas und Wald trainieren gemeinsam.

Die Nachwuchsskifahrer sind in zehn nach dem Fahrkönnen eingeteilten Gruppen unterwegs. Gestartet wurde im Herbst mit dem Trockentraining, anschließend mit dem Skitraining, das im Zeitraum vom Dezember bis März, zwei Mal wöchentlich, am Sonnenkopf, Paludalift oder Walchlift stattfindet. Großen Anklang fand auch wieder der gemeinsame Anfängerkurs mit 21 kleinen Pistenflitzern die im fünftägigen Kurs das Skifahren erlernten und somit auch am weiteren Training teilnehmen dürfen. Jugend- und Racergruppe Nach großer Nachfrage entstand diese Saison eine Jugend- und Racergruppe. Somit erweiterten die Wintersportvereine das Spektrum und decken somit den Trainingsbedarf bis ins Jugendalter ab. Das engagierte Trainerteam wurde durch unsere neu ausgebildeten Übungsleiter verstärkt und somit können sich nun zehn Trainer bestens um unseren zahlreichen Skinachwuchs kümmern. Gerne messen sich kleine und größere Läufer bei den verschiedensten Rennen im Tal. Die Wintersportvereine Dalaas und Wald a. A. bedanken sich bei allen Mitgliedern, Helfern, bei der Gemeinde und Sponsoren, die durch ihre Unterstützung einen wertvollem Beitrag zur Nachwuchsarbeit leisten.