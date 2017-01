Die Nacht soll nicht finster sein

Dornbirn (EH) „Gute Nacht, Nacht!“ ist der Titel eines Kinderbuches, das Einschlafprobleme einfühlsam aufarbeitet. Es ist erst kürzlich erschienen. Doch die darin enthaltene Geschichte ist wesentlich älter. „Kinder lernen daraus, dass Dunkelheit keine Angst machen muss“, nennt Sepp Gröfler (55) als Autor den Hintergrund einer Guten-Nacht-Geschichte, die bereits vor 30 entstanden ist. Damals arbeitete er als Erzieher in der Carina und hatte täglich mit Kindern zu tun. Der Bub ist ihm heute noch in Erinnerung, der so schwer einschlafen konnte. „Eigentlich ist diese Geschichte für ihn entstanden“, blickt Gröfler zurück und erinnert sich auch an die vielen frei erfundenen Leseabenteuer, die er in Schulklassen erzählt hat. „Ein anderer Bub war Bettnässer. Für ihn ist eine etwas andere Geschichte entstanden. In dieser war der Bub als U-Boot-Kapitän der Held in einem Abenteuer auf hoher See. Die Kinder machten Fortschritte, indem ihre Ängste gemindert wurden.“ Der Schlaf sei für Kinder wie ein kleiner Tod, vor dem sie sich scheuen, weiß der Autor aus Erfahrung. Gröfler bemerkte die Heilkraft in den „maßgeschneiderten“ Geschichten, die nicht zuletzt seine eigene Kindheit berührten. Daraus entstand die Idee, diese Gute-Nacht-Geschichte in ein Kinderbuch zu verpacken. Darin verpackt ist auch die Lebensphilosophie des Autors: „Und irgendwann folge ich meinem Impuls und ernte Überraschungen.“

Illustrationen

Wie wichtig Illustrationen gerade für ein Kinderbuch sind, war ihm sehr wohl bewusst. „Deshalb wäre das Buch ohne Rosina Lampert nie erschienen“, stellt Gröfler klar, der heute, inzwischen dreifacher Familienvater, die Vorarlberger Telefonseelsorge leitet. Außerdem ist er als Sozial- und Sexualpädagoge sowie als Ausbildner für Babysitter tätig. Über 200 Zeichnungen von Kindern bildeten die Grundlage zur Gestaltung. „Es war mir wichtig, das Buch möglichst einfach zu gestalten, damit die Phantasie der Kinder angeregt wird“, beschreibt Rosina Lampert (69) in wenigen Worten ihren kreativen Beitrag. Die Seidenmalerei war der Einstieg in die bildende Kunst. Aus der im Laufe der Jahre entstandenen Bildergalerie in Acryl-Technik, schöpfte sie den Erfahrungswert speziell in der Farbmischung. Lampert ist es gelungen, Text und Illustration ausdrucksstark und kindgerecht zu verbinden. „Den Umgang mit Kindern habe ich live erfahren“, lacht die Zweifach-Mama und Oma von sechs Enkelkindern. Auf der letzten des 32 Seiten umfassenden Buches erfährt der erwachsene Leser, wie wichtig regelmäßige Bewegung und ausgewogene Ernährung für den Schlaf des Kindes sind. Das Bilderbuch ist im Papierfresserchen MTM-Verlag erschienen. Es ist im Buchhandel zum Preis von 17,40 Euro erhältlich.

Kontakt:

Sepp Gröfler, Dornbirn. E-Mail: office@beff.at