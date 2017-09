“Die Migrantigen” in Berlin bejubelt und verstanden

Produzent Arash T. Riahi freut sich - © APA

Das Marketing des Verleihs funktioniert: Im Foyer des Kinos hängen große gelbe Plakate des Films, selbst auf den Toiletten liegen Flyer des Films auf. Im Berliner Kino in der Kulturbrauerei hatte am Samstagabend der Streifen “Die Migrantigen” Deutschland-Premiere. Die Zustimmung im Publikum war groß. Der Film läuft am 7. September in den deutschen Kinos an.