“DIE Messe!” für Frauen in Wien: Zukunft – Technik – Heldinnen

Auf der ersten österreichischen Frauenmesse “DIE Messe!” für nicht-traditionelle Berufe erwartet interessierte Frauen und junge Fraue zahlreiche interessante Podiumsdiskussionen, Workshops, Infoständen, Firmenpräsentationen und Challenges. Auf Initiative von Mentor GmbH & Co OG und dem Projekt „Frauen in Technik und Handwerk “ (kurz FIT) informieren und motivieren mehr als 30 AusstellerInnen über Lehre und Ausbildung, Förderungen, den Stellenmarkt und digitales Marketing. “DIE Messe” findet am 12. Oktober 2017 zwischen 10 und 16 Uhr in der Cumberland Straße 32-34 in 1140 Wien statt.

Einkommensunterschieden den Kampf ansagen

Die Wiener Linien, ÖBB, AUA, FH Campus, Wirtschaftsagentur, Stepstone und whatchado sind nur einige der Partner, die mit Impulsvorträgen, Workshops, Infoständen, Firmenpräsentationen und Challenges locken. Nicht vergessen: handwerkliche und technische Berufe winken mit höheren Gehältern – DIE Messe! will den immer noch gravierenden Einkommensunterschieden den Kampf ansagen.

DIE Messe! Frauenministerin übernimmt den Ehrenschutz



Deshalb bekommt Veranstalterin Mentor mit ihrem Projekt FIT Frauen in Handwerk und Technik Schützenhilfe von prominentester Seite: Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner übernimmt den Ehrenschutz und wird gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid und Stadträtin Sandra Frauenberger die Veranstaltung eröffnen. Mag.a Petra Draxl (Landesgeschäftsführerin AMS Wien) und Landtagsabgeordnete Mag.a (FH) Tanja Wehsely, Mag.a Dr.in Ulrike Papouschek (Institut Forba) und Mag.a Michaela Schuster von der Wirtschaftskammer Wien werden am Podium mit Frauen aus Wirtschaft und Ausbildung diskutieren.

Facts zu “DIE Messe!”:

DIE Messe! Zukunft_Technik_Heldinnen

Oktober 2017, 10:00-16:00 Uhr

Cumberlandstraße 32-34

1140 Wien

Anmeldung unter wien.office@mentor.at

Programm: “DIE Messe!”

9 Uhr: Einlass und Anmeldung

10 bis 10:20 Uhr: Eröffnung

Dr.in Pamela Rendi-Wagner, MSc, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen

Sandra Frauenberger, Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen

10:20 – 10:25 Keynote Zukunft_Technik_Heldinnen

Dr.in Alexandra Singer-Weidinger, Geschäftsführerin, MENTOR GmbH & Co OG

10:30 bis 11:25 Uhr: Impulsforum 1

„Ideale Kombination: Frauen in Handwerk und Technik?!“

11:25 bis 11:30 Uhr: What’s Next

Überblick über das Angebot der Messe

13 Uhr: Begrüßung und Auftakt

Dr.in Sonja Hammerschmid, Bundesministerin für Bildung

Mag.a Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin AMS Wien

11:30 bis 13:30 und 14:30 bis 16:00 Workshops

„Perfekt in Szene gesetzt – Watchado“

„Verdienst und Verdienen – in technischen Berufen“

„Stepstone – Jobs für Technik.Heldinnen“

13:30 bis 14:25 Uhr: Impulsforum 2

„Frauen in Führungspositionen: Kann frau Karriere planen?“

14:25 bis 14:30 Uhr: Spannend bis zum Schluss

Orientierung über das Angebot bis 16:00 Uhr

11:25 bis 11:30 Uhr: Berufscluster, Aussteller: Lehr- und Ausbildungsbetriebe

Mobilität: Verkehrsmittel, KFZ- und Rad

Technik und Handwerk- Werkstattchallenge

GreenCity: Holz, Garten, Natur

Fußball – Goals for my future – spielerisch den Arbeitsmarkt aufrollen

Beratungszonen: