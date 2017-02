“Die Mädchen sind sehr facettenreich” – Die GNTM-Favoritinnen der Ländle-Beaus und Beautys

Markante Gesichter

„Die diesjährigen Kandidatinnen sind sehr facettenreich“, sagt die amtierende Miss Vorarlberg, Selma Samardzic. „Wegen ihres markanten Gesichts ist mir Giuliana aber gleich aufgefallen.“ Die Transgender-Kandidatin ist auch die Favoritin der derzeitigen Vize-Miss Milanka Maksimovic: „Giuliana gefällt mir mit ihrer lustigen Art und ihrer Optik bis jetzt am besten. Aber wer weiß, wie sich die anderen Teilnehmerinnen noch entwickeln!“ Selma spricht der deutschen Kandidatin ein weiteres Lob aus: „Ich finde es super, dass Giuliana offen dazu steht, früher mal ein Mann gewesen zu sein.“

Etwas Besonderes

Doch auch andere Mädels kommen gut an: Olivera Tošic, Miss Vorarlberg 2015, gefallen vor allem Greta, Letizia und Selina: „Sie sind sehr verschiedene Typen, aber alle drei haben etwas ganz Besonderes an sich!“ Der amtierende Mister Vorarlberg, Steven Mittelberger, schaut sich GNTM am liebsten mit seiner Ehefrau, Stylistin Cristina, an. „Unsere Favoritinnen sind Sabine und Celine, aber bisher gab es ja nur einen ersten Eindruck“, sagt Steven. Dabei legt er nicht nur Wert auf die Optik: „Bei mir zählt vor allem auch der Sympathiefaktor. Eingebildete Mädels mag ich überhaupt nicht.“

Für Kandidatinnen, die sich vor der Kamera wohlfühlen und ein Abenteuer erleben wollen, ist „GNTM“ genau das Richtige, findet Olivera: „Es kann ein gutes Sprungbrett für die Zukunft sein, egal, ob man Bloggerin, Model oder etwas Anderes in der Fashion-Branche werden will.“ Die Staffel wird jedenfalls wieder unterhaltsam werden, meint Milanka: „Ich bin sehr gespannt, wie stark die einzelnen Kandidatinnen noch werden und wer das Rennen machen wird!“

