"Die Liebe ist stärker als der Tod": Gedanken zu Ostern von Bischof Benno

Der Ostersonntag ist das Hochfest der katholischen Kirche. Es wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Dabei steht laut Bischof Benno Elbs vor allem der Grundgedanke, dass die Liebe stärker ist als Tod, im Mittelpunkt.

“Letztendlich geht es an Ostern darum, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Dass die Liebe stärker ist als alles Zerstörerische”, erklärt Bischof Benno Elbs im VOL.AT-Gespräch. Diese Auferstehung erlebt laut Bischof Elbs manch einer von uns selbst. Zum Beispiel wenn es einem schlecht geht und man trotzdem merkt, dass es weiter geht. “Wir merken, es gibt eine neue Chance. Es gibt einen neuen Anfang. Diese Hoffnung haben wir Christen auch im Tod, in ein neues Leben auferstehen. Das feiern wir an Ostern.”