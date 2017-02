Die Liebe ist mit den Jahren gewachsen

Eine Einladung seiner Freunde zum Essen führte Werner Holzer vor vielen Jahren in die Kochschule. Dort bereiteten Helga und ihre Mitschülerinnen ein Abschlussessen zu. „Bei mir hat es gleich gefunkt, als ich Helga gesehen habe“, lacht der Jubilar. Es dauerte aber ein paar Jahre, bis sie sich näher kamen. Aus ihrer Freundschaft wurde bald Liebe und am 15. Februar 1952 gaben sie sich in der Kapelle St. Anton das Jawort.

Arbeitsreiche Jahre

Recht bescheiden begann ihr gemeinsames Leben. Nach der Hochzeit bezogen sie eine Wohnung im Haus von Werners Eltern, wo sie sich auch bald über ihre beiden Kinder Herbert und Herdith freuten. Sehr zugute kam Helga ihre Ausbildung als Näherin, denn durch ihre Nähkünste konnte mancher Schilling auf die Seite gelegt werden. Dadurch kamen sie Werners Ziel näher, sich selbstständig zu machen. 1953 schloss er seine Ausbildung zum Schreiner mit der Meisterprüfung ab, und 1958 ging mit der Gründung der Firma WEHO sein Wunsch in Erfüllung. 33 Jahre leitete Werner mit großer Umsicht das Unternehmen, und auch kümmerte sich während vieler Jahre um die Belange der Mitarbeiter. 1986 übernahm ihr Sohn Herbert das Geschäft.

Familienglück

Für Freizeit blieb Helga und Werner wenig Zeit. Ein Muss waren jedoch die Campingaufenthalte am Bodensee mit den Kindern. „Wir haben mit unseren beiden Schätzen viel unternommen, das war eine schöne Zeit“, erinnern sich die Jubilare. „Auch unsere Enkel und Urenkel gehen heute genauso gerne Campen wie wir damals.“ Mit dem Umzug in das eigene Haus in der Hellbrunnenstraße ging 1978 ein weiterer Wunsch des Paares in Erfüllung.

Vor Jahren schnupperte Werner in die Gemeindepolitik, meint aber lachend, dass er in der Fasnat mehr ausgerichtet habe. Beide engagierten sich bei den Emser Schlossnarren und der Untergässler Fasnatzunft. Zudem stellte sich Werner über 30 Jahre dem Vergnügungsausschuss der Handwerksmeistervereinigung zur Verfügung, davon zehn Jahre als Obmann. Seit bald 60 Jahren ist er Obmann der Jahrgänger und gründete vor Jahren den Seniorenring Hohenems, dessen Ehren-Obmann er nun ist. Sein Talent als Aquarellmaler konnte schon auf Ausstellungen bewundert werden. Neben dem Haushalt, der Kindererziehung und den Belangen der Firma war Helga viele Jahre bei der Frauenrunde der Turnerschaft aktiv. Mit viel Hingabe pflegt sie ihren Blumengarten und freut sich sehr über die Besuche der Enkel und Urenkel.

Ruhiger Lebensabend

Heute genießen Helga und Werner die gemeinsame Zeit, führen zusammen den Haushalt, besuchen den Stammtisch und verfolgen mit Interesse die Entwicklung ihrer vier Enkel und sechs Urenkel im Alter von sieben bis 20 Jahren. Tochter Herdith mit Toni und ihre ganze Familie unterstützen sie liebevolle im Alltag.

„Wir hoffen natürlich, dass wir noch viele Jahre das Leben genießen dürfen“, so die Jubilare, und meinen rückblickend: „Wenn man im Leben viel arbeitet, hat man keine Zeit für Dummheiten und der Zusammenhalt festigt sich.“