Die Liebe hat bunte Flügel

Mäder. (pe) Mit „Habanera“ von Georg Bizet aus der Oper Carmen, stimmte Sopranistin Aletha Prantl ihr Publikum auf den musikalischen Abend ein. Es folgte Rusalkas Lied an den Mond von Antonin Dvorak, bevor es romantisch wurde mit einer fantastischen Interpretation aus Kiss me Kate – Ich bin dein. Die freiwilligen Spenden kommen dem Sozialfonds der Gemeinde Mäder zugute, Rainer Gögele betonte, dass zu solchem Zweck gerne der Saal zur Verfügung gestellt wird. Begleitet von Vera Prantl-Stock (Sopran, Gitarre und Violine) und Andreas Kiraly (Klavier), gab Aletha Prantl wie immer alles, um den Gästen einen unvergesslichen Abend zu bescheren.

Musik ist bunt und lässt die Herzen fliegen

Vera Prantl-Stock hat wohl das Talent und die Liebe zur Musik von ihrer Mutter geerbt, nicht nur in ihrer Chorleiterausbildung am Landeskonservatorium Feldkirch, auch in ihrer Funktion als musikalische Leiterin der Rütner Chorgemeinschaft Hohenems, verausgabt sich die begeisterte Musikerin. Als Liedbegleiter und Chorleiter hat Pianist Andreas Kiraly wahrhaft genug zu tun, dennoch gibt er auch Klavierunterricht an der Musikschule Bregenz – immer nah an der Musik – ständig umgeben von den Klängen, die des Musikers Herz höher schlagen lassen. Erhebt Aletha Prantl ihre Stimme, wird es still im Saal, schließt der begeisterte Zuhörer seine Augen und lässt den Genuss einer unvergleichlichen Stimme auf sich wirken. Sie singt in verschiedenen Chören, unterstützt auch den Rütner Chor mit ihrer Erfahrung und sorgt immer wieder für außergewöhnliche Konzertabende in Mäder.