Die Leichtathletik-Stars hautnah am Garnmarkt zum Anfassen

Fünf Topathleten vom 43. Götzner Hypo-Mehrkampfmeeting werden mit 50 Kids im Fun&Kids Athletics-Cup am Götzner Garnmarkt live und hautnah zu bewundern sein.

Am Mittwoch, den 23. Mai 2018 sind um 15.00 Uhr die Top-Stars des Hypomeeting live und hautnah am Garnmarkt in Götzis zu erleben.