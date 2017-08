Die lebenswertesten Städte: Melbourne, Wien, Vancouver

Wien landet auf Platz zwei. - © BilderBox / Symbolbild

Die australische Millionenmetropole Melbourne bleibt einer Studie zufolge die lebenswerteste Stadt der Welt. In der alljährlichen Untersuchung des britischen Nachrichtenmagazins “The Economist” kam Melbourne am Mittwoch bereits zum siebten Mal in Folge auf Platz eins. Wien landete auf Platz zwei.