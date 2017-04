„DIE KØJE“ schippert auf der Erfolgswelle

Die Geschichte der „KØJE“ ist eine ebenso bewegende wie erfolgreiche: Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters übernimmt Christian Leidinger 2004 quasi über Nacht die Familientischlerei in dritter Generation. Während anfangs hauptsächlich Türen und Fenster für den Objektbau gefertigt werden, setzt sich der Jungunternehmer nach einem Bandscheibenvorfall mit der Thematik des „Gesunden Schlafens“ auseinander. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er ein gesundes Bett aus Zirbenholz mit einem patentrechtlich geschützten Stecksystem.

2011 lernt Leidinger die Marketingexpertin Nicole Herb kennen. Gemeinsam kreieren die beiden die Marke „DIE KØJE“. Unter dem neuen Namen fertigt das Unternehmen seither nachhaltige Design- Zirbenmöbel. Und das äußerst erfolgreich. 2016 hat sich der Umsatz aus dem Verkauf der Zirbenmöbel bereits verdreifacht und die Produktion platzt aus allen Nähten.

Neuer Standort

Auf der Suche nach einem größeren Standort wird Leidinger schnell fündig. Nur einige Hundert Meter vom alten Betriebsstandort entfernt steht die 1886 im englischen Stil errichtete Spinnerei Klarenbrunn seit Juni 2015 leer. Leidinger erwirbt das historische Fabriksareal und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. Dank der Gesamtinvestition von 6 Millionen Euro wird die Produktionsfläche verdreifacht. Auf rund 2500 Quadratmetern fertigt das Unternehmen ab kommendem Monat Zirbenmöbel für den Schlafzimmerbereich.

Nachhaltigkeit

Doch damit nicht genug, denn der Unternehmer hat mit dem Traditionsareal Großes vor – seine Vision: ein Zentrum für Nachhaltigkeit und kreatives Handwerk. „Als Unternehmer sehe ich mich in der Verantwortung, die wichtigsten Ressourcen der Zukunft zu nutzen. Mit der Fabrik Klarenbrunn setzen wir ein ökologisches Zeichen und zeigen, dass sich kreatives Handwerk, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bestens vereinbaren lassen“, sagt Leidinger.

Alles wird verwertet

Der Bludenzer Unternehmer setzt ein Zeichen gegen die globale Abfallproduktion. Mit seinem Team fertigt er naturbelassene Zirbenmöbel für den Schlafzimmerbereich. Er verzichtet dabei bewusst auf Metallteile, Kunststoffe oder jegliche andere Arten von Chemikalien. Da das verwendete Zirbenholz normalerweise sehr astreich ist, stand das Team zu Beginn vor einer großen Herausforderung. Diese war, Zirbenmöbel zu fertigen, die Bauernstuben-Charme und trotzdem einen modernen Look haben. Um die gewünschte astfreie Optik zu erhalten, erfolgt eine ausgeklügelte Holzsortierung. So befinden sich die Äste im konstruktiven Teil, wie etwa im Rückenteil, während im sichtbaren Bereich kaum bis gar keine Äste zu sehen sind. Dabei werden sämtliche Rohstoffe weiterverwertet, aus anfallenden Holzresten Kleinmöbel mit der Liebe zum Detail produziert, wie die Babywiege „JOLLE“ oder der neu entwickelte Laufstall.

Sogar die kleinsten Reste finden Verwendung. Zirbenspäne werden in Kissen abgefüllt oder zu Brickets weiterverarbeitet, mit denen das Fabriksgebäude in Zukunft komplett geheizt werden kann. Neben der „KØJE“ werden auch andere Betriebe in der ehemaligen Spinnerei Einzug halten. Neben den neuwertigen Design-Zirbenmöbeln findet der Häuslebauer und Interiorliebhaber künftig hier auch hochwertige Second-Hand-Möbel. Denn die Caritas hat sich mit einem Carla-Shop im historischen Backsteingebäude eingemietet und eröffnet hier einen Einkaufspark für gebrauchtes Mobiliar. Weiters wird auch das Montafoner Start-up-Unternehmen SANlight nach Bludenz übersiedeln. Ab Herbst sollen hochwertige LED-Pflanzenbelichtungslösungen in der Alpenstadt entwickelt und gefertigt werden. Darüber hinaus sollen die Fabrikshallen künftig für Veranstaltungen genutzt werden. Auf 500 Quadratmetern wird ein sogenannter Coworking Space errichtet. Insgesamt stehen noch rund 2000 Quadratmeter Fläche zur Vermietung.

Durchbruch bei „2 Minuten 2 Millionen“

Anfang des Jahres war der „DIE KOJE“-Inhaber Christian Leidinger gemeinsam mit Kommunikationsberaterin Nicole Herb in der Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ auf Investorensuche. Mit Erfolg, denn in STRABAG-Chef Hans Peter Haselsteiner und Unternehmer des Jahres Leo Hillinger konnten die beiden zwei namhafte Investoren von ihrem Produkt überzeugen. 700.000 Euro investieren die beiden, die kürzlich zur Vertragsunterzeichnung in Bludenz weilten, in die Expansion der Zirbenmanufaktur.

Dass die Kooperation bereits Früchte trägt, beweist der jüngste Großauftrag. Haselsteiner lässt 124 Zirbenzimmer der Kunstherberge ERL mit Vorarlberger Zirbenmöbeln ausstatten – Gesamtvolumen über eine Million Euro und damit der größte Auftrag in der KOJE-Geschichte.