Die kleine Zitronenfalterin zu Gast in der VS Markt

Kindebuchautorin Astrid Walenta machte einen literarischen Zwischenstopp in Dornbirn.

Dornbirn. Einen ganz besonderen Besuch erhielten die Schüler der VS Markt letzte Woche am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag. „Die kleine Zitronenfalterin“ gab sich sozusagen die Ehre – oder besser gesagt Kinderbuchautorin Astrid Walenta, die zur „Mitmachlesung“ lud. Dabei erfuhren die Erst- bis Drittklässler nicht nur, dass besungener Schmetterling einen echten Rüssel hat, mit den Füssen schmecken kann, am liebsten violette und rote Blumen mag und auch auf den Namen Gonepteryx hört, sondern dass ein Buch auch zum Mitmachen animieren kann.

Astrid Walenta begeistert bei ihren Lesungen ihr junges Publikum, in dem sie aus Büchern liest, singt, moderiert und die Kinder in den Ablauf miteinbindet. So auch die faszinierte Schülerschar in der VS Markt, die eifrig mitmachte und gebannt der Geschichte rund um die kleine Zitronenfalterin lauschte. Die Kinder sangen lautstark mit, zeigten sich wissbegierig, beantworteten Fragen und „flatterten“ durch die Geschichte, die mit den schönen Illustrationen von Maria Hubinger auch noch bildlich dargestellt wurde.

VS-Markt-Direktorin Herta Rosa Lechner freute sich, dass sich die Autorin und Musikerin im Rahmen einer Lesereise in die Schweiz Zeit für einen Abstecher in Dornbirn nahm und versprach ihren Schülern, dass das Buch samt CD in Kürze auch in der eigenen Schulbibliothek erhältlich ist.

Zur Autorin:

Geboren 1964, aufgewachsen im Burgenland, lebt Astrid Walenta heute in Wien.

Mit 30 wechselte sie von der Wirtschaft ins künstlerische Fach. Sie ist Schauspielerin, Clownin, Autorin und Sängerin. Walenta veranstaltet regelmäßig Lesungen mit Bildprojektionen und musikalischen Elementen, bei denen die Kinder miteinbezogen werden. Die Kinderbücher werden unter Einbindung des Publikums und mit Musik präsentiert.

Mit ihrer Band „esmeraldas taxi“ tritt sie seit 2010 auf.

Seit 1995 betreut sie Kinder und Erwachsene in Spitälern als CliniClownin.

Sie erhielt den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien, einige Kabarettpreise und Schreibstipendien.