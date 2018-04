Die Jungs von "Franz von Durst" präsentieren ihr selbst entwickelten Gin

In enger Zusammenarbeit mit einer Vorarlberger Privatbrennerei ist es nach Stunden des Tüftelns nun soweit: Franz von Durst hat jetzt seinen eigenen Gin. Was den Vorarlberger Gin so besonders macht erzählen Julian und Alex im Interview.

Julian und Alexander sind selbst große Gin-Liebhaber. Nachdem sie bereits unter dem Namen “Franz von Durst” ihr eigenen Tonic Water entwickelt haben, war der Schritt zum eigenen Gin nicht mehr weit.

Viel getüftelt Wie schon beim Tonic Water setzen die Jungs auf Regionalität. So haben sie sich für ihren Gin eine Vorarlberger Privatbrennerei gesucht und in den vergangenen Monaten intensiv getüftelt und probiert, bis für sie der perfekte Gin entstanden ist.

