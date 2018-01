Die jüngsten Mitarbeiter der Pfarre

Zwölf neue Ministranten in Altach feierlich angelobt

Altach. Im Rahmen einer Messfeier begrüßte die Pfarrgemeinde Altach voller Freude zwölf neue Ministranten in ihrer Mitte. Zehn Mädchen und zwei Buben werden damit laut Pfarrer Rainer Büchel zu den jüngsten Mitarbeitern in der Pfarre. Tatsächlich sind alle bereits seit mehreren Monaten bei den diversen kirchenlichen Anlässen im Einsatz.

Als Vorbereitung trafen sich die Neo-Ministranten zu einem gemeinsamen Nachmittag, an dem die Kirche geschmückt und Geschichten gelesen wurden. Beim abendlichen Einzug in die Kirche führten alle einen bunten Luftballon mit, der am Altar aufgehängt wurde. Die Ballone symbolisierten die Wünsche der Kinder für die Messe und die Ministrantenzeit. Diese Wünsche, die am Nachmittag zusammen mit Leiterin Tabea Lenz erarbeitet wurden, wurden dann auch vorgetragen. Als Höhepunkt erhielten alle zwölf frischgebackenen Messdiener ein geweihtes Kreuz um den Hals gehängt.