Die Hagenmahdsiedlung ist 60 Jahre alt

Im Herbst 1957 konnten 16 Familien in die acht Doppelhäuser einziehen. Ein Haus kostete damals 126.000 Schilling (9.156 Euro).

Zehn Jahre nach der Erbauung der ersten Siedlung kamen in einer zweiten Etappe weitere sieben Doppelhäuser, allerdings in einer anderen Bauweise, dazu. Damals hieß es, dass von nun an keine Siedlungen dieser Art mehr gebaut werden, der Trend ging bereits in Richtung Mehrfamilienhaus.