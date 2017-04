„Die Geschäfte in Bludenz laufen gut“

Unter Hochdruck wird aktuell die letzte Etappe der groß angelegten Sanierung der Bludenzer Innenstadt vorangetrieben. Neben der Komplett-erneuerung des innerstädtischen Kanalsystems hat die Millionen-Investition auch die Attraktiverung der Altstadtgassen zur Folge. Ein Umstand, der bei den Geschäftsinhabern der Fußgängerzone auf viel Gegenliebe stößt.

Einer, der die Entwicklung der Geschäftslandschaft in der Innenstadt während der letzten Jahre und Jahrzehnte hautnah miterlebt hat, ist Kurt Reutterer. Seit 1957 ist der Bludenzer als Geschäftsmann in der Innenstadt tätig. Vor 60 Jahren trat Reutterer in den Familienbetrieb ein. Sein Vater, ein gebürtiger Niederösterreicher, hatte rund 30 Jahre zuvor – angefangen mit einer Schuhwerkstatt – den Schuhmacherbetrieb aufgebaut. Heute hat das Unternehmen, das seit 2001 von Sohn Hanno geführt wird, sieben Standorte in ganz Vorarlberg, zwei davon in der Bludenzer Innenstadt. „Dazwischen lagen viele bewegte Jahre“, wie Reutterer zugibt. Den Kauf des Kronenhauses, in dem man jahrelang eingemietet war, im Jahr 1971 streicht der 76-Jährige beim Schwelgen in Erinnerungen als besonderen Meilenstein in der Firmengeschichte heraus. „Dem Umbau in den Jahren 1976/77 folgte ein Jahr darauf die Eröffnung der Bludenzer Fußgängerzone, was für uns ein riesiger Gewinn war“, erinnert sich der langjährige Geschäftsmann.

Auch wenn man in den kommenden Jahrzehnten die Ausweitung des Unternehmens in andere Städte und Gemeinden des Landes vorangetrieben habe, so sei Bludenz als Hauptsitz nie in Frage gestanden. „Die Zentrale in Bludenz war das Geschäft, das die anderen mitgezogen hat. Das ist bis heute so“, sagt Reutterer, der Mitte der 1990er-Jahre fünf Jahre lang als Obmann der Bludenzer WIGE fungierte.

Noch heute steht Reutterer mit ungebrochener Freude im Geschäft und steht Mitarbeitern und Kunden mit Rat und Tat zur Seite. „Für mich gibt es nach wie vor nichts Schöneres als unter den Menschen zu sein und zu verkaufen“, sagt er. Nach dem Auszug aus dem Kronenhaus fühle man sich inzwischen im neuen Geschäftslokal in der Kirchgasse rundum wohl. „Die Geschäfte laufen gut“, ist er zufrieden – nicht zuletzt aufgrund des guten Standorts im 5-Täler-Stern sowie der vielen treuen Stammkunden. Zum Standort in der Innenstadt sagt Reutterer: „Ich bin ein großer Verfechter der innerstädtischen Geschäfte, daher ist es vom geschäftlichen Standpunkt aus nie in Frage gekommen, die Innenstadt zu verlassen. Die Städte gehören belebt und aufgewertet“, ist er der Überzeugung und ergänzt: „Bludenz ist nach wie vor interessant.“ Umso mehr freut sich der Geschäftsmann über die jüngsten Investitionen hinsichtlich einer Aufwertung der Innenstadt.

Dass die aktuellen Baumaßnahmen eine Belastung für die Innenstadtgeschäfte darstellen, stehe auch für Reutterer außer Frage, dennoch sagt er: „Ich möchte den bauausführenden Firmen an dieser Stelle ein Kompliment aussprechen. Wir arbeiten gut zusammen, denn sie sind sehr darum bemüht, unseren Wünschen gerecht zu werden. So wird etwa immer ein Zugang zu den Geschäftslokalen ermöglicht.“ Im Anschluss an die Arbeiten erhoffe man sich natürlich, dass „sich die Auswirkungen positiv bemerkbar machen“.

Bedenklich stimme ihn die Situation um den Mittelstand. „Es gibt immer weniger eigenständige Bludenzer Geschäftsleute. Das ist sehr schade, da dies auf Kosten der Vielfalt geht“, sagt Reutterer, der sich glücklich schätzt, in Sohn Hanno einen Nachfolger für den eigenen Familienbetrieb gefunden zu haben. Die geplante Erweiterung der Gastronomie erachtet der Bludenzer als ein großes Plus für die Altstadt. Für die Zukunft würde er sich einen noch größeren Branchenmix und einheitliche Öffnungszeiten in der Innenstadt wünschen. Und noch etwas wäre ihm wichtig: eine Chancengleichheit gegenüber den Einkaufszentren die Parkplatzbewirtschaftung betreffend.