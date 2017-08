Die Geisterstadt Bombay Beach

Salton Sea: Bombay Beach war in den 1950er- und 1960er-Jahren ein Hotspot für Promis und Reiche. Wo sich früher die Schickeria am Strand sonnte, liegen heute tote Fische. Der “Salton Sea” ist ein sehr sensibles Öko-System. Ins Wasser wagt sich heute niemand mehr. Nach den golden Zeit ist Tristesse in Bombay Beach eingekehrt, an dem noch rund Menschen leben dort.

Foto: Commons Wikimedia

Bombay Beach ist ein “Lost Place”

Nur noch wenige Tages-Touristen verirren sich in die Geisterstadt, ebenso wie ein paar Fotokünstler, die auf der Suche nach einzigartigen Motiven sind. Bombay Beach ist heute Amerikas berühmteste Geisterstadt und ein “Lost Place“. Das könnte in Zukunft vielleicht für einen Aufschwung in der Ruinen-Stadt sorgen, zumindest hoffen das die Einwohner.

Foto: Wikipedia

Foto: PublicDomainPictures.com/Linnaea Mallette