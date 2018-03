Die Frühlingssonne auf der eigenen Terrasse genießen

Nichts wie raus. Die Terrassensaison ist eröffnet. Tischler Rohstoff erfreut die Besucher mit hochwertigen Terrassendielen in vielfältigen Farben und Materialien.

Aktueller „Kunden-Hit“ sind Barfußdielen, die das Leben im verlängerten Wohnzimmer zum Genuss machen. „Die Dielen von megawood® und Lignodur terrafina® sind garantiert splitterfrei, witterungsfest und besitzen eine fühlbar angenehme Oberfläche“, betont Wolfgang Meusburger, Leiter Verkaufsinnendienst. „Der Holzanteil stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Die Dielen sind zu 100 Prozent wiederverwertbar.“ Als extrem wartungsarme und moderne Alternative empfiehlt der Fachmann das Tropenholz IPE-Lapacho aus Südamerika. Neu im Sortiment von Tischler Rohstoff: Tropenholz Guyana Teak mit vorgeölter Oberfläche, um sich dauerhaft an der schönen, exklusiven Optik erfreuen zu können. Für Selbermacher bietet Tischler Rohstoff eine große Palette an Materialien, Befestigungssystemen und Pflegeprodukten. Gut zu wissen: Bei Tischler Rohstoff beraten ausschließlich ausgebildete Holzfachleute mit mehrjähriger Praxis. Unser „Leben und Wohnen“-Tipp: Hinschauen, auswählen und sich auf das Leben im neuen verlängerten Wohnzimmer freuen.

Momente des Glücks erzeugen ein Lächeln, das von innen kommt. Es braucht nicht viel, nur etwas Fantasie, auf los geht’s los: „Einfach die sorgfältig ausgewählten und schön präsentierten Holzprodukte sanft berühren und sich dabei vorstellen, wie es wohl sein wird, das Barfuß-

gehen zu Hause auf der eigenen Terrasse oder das Spielen mit den Kindern. Achten Sie dabei auf die innere Stimme: Welche Farbe fühlt sich gut an. Wie wär’s mit einem modernen Anthrazit, klassischem Braun oder doch lieber ein elegantes Grau?“ Ausprobieren lohnt sich. Die große Palette an zertifizierten heimischen Hölzern begeistert immer wieder aufs Neue. „Die meisten Dielen sind lagernd und somit kurzfristig verfügbar. Viele der ausgestellten Produkte sind für die Vorarlberger Öko-Förderung zugelassen.“ Was immer den individuellen Wünschen entspricht, letztendlich ist es die gute fachkundige Beratung, die den Unterschied zur Auswahl im Diskonter macht.