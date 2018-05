Die Finissage der „Sinnlichkeit“

Die Ausstellung der erotischen Bilder von Erika Percinlic geht zu Ende.

Lustenau. Den ganzen Mai waren die Bilder der Malerin Erika Percinlic im Le Passepartout bei Sonja Kost zu sehen. Hier konnte man ein letztes Mal die gekonnt gezeichneten und gemalten Aktbilder bei Kaffee und süßen Leckereien bewundern. Auch stand die Hobbykünstlerin für Gespräche zur Verfügung. In der bildnerischen Umsetzung des menschlichen Körpers machte sich Percinlic die Lebendigkeit des Modells zunutze. Dadurch gewann sie gestalterische und thematische Spielräume. Wir Ihr Sohn Wolfgang anlässlich einer kurzen Erklärung betonte, sind die Szenarien für die bildhafte Inszenierung von Glücksmomenten geeignet. Wo Kunst ist ist auch die Musik nich weit. Er untermalte die Finissage mit einfühlenden Liedern musikalisch auf seiner Gitarre und zog die Zuhörer in seinen Bann. Der Musikpädagoge ist auch Leiter eines Gospel-Chors in Lustenau. Zahlreiche Künstler zollten der 79-jährigen ihre Hochachtung. Darunter Rolf und Rosmarin Huber aus der Schweiz, Werner Bösch, Carmen Bösch, Monika Hagen sowie Heidi Rusch und auch Erikas Mann Slavko sind gekommen.