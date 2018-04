Die Ferialjob Checker - Heute im Lernquadrat in Dornbirn

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch von Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Die Woche beginnt im Lernquadrat in Dornbirn. Hier hast du die Möglichkeit, dein Wissen an jüngere Schüler weiter zu geben und zudem dein eigenes Wissen aufzufrischen. Egal ob Mathe, Deutsch oder Englisch: Alles ist gefragt.

Das solltest du drauf haben: Natürlich solltest du in dem Fach, das du unterrichten möchtest, gute Noten haben, um dein Wissen auch weiter geben zu können. Zudem solltest du geduldig sein und gut mit jüngeren Schülern umgehen können.

Im Gegenzug dafür kriegst du flexible Arbeitsstunden und das nicht nur im Sommer. Denn wenn du gefallen daran gefunden hast, Nachhilfe zu geben, winkt eine felxible Anstellung auch unter dem Jahr. Du hast keinen Führerschein? Das macht auch nichts, denn Lernquadrate gibt es in Dornbirn, Feldkirch, Bludenz und Bregenz und alle sind sehr gut mit Bus und Bahn zu erreichen.