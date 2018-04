Die Ferialjob Checker - Heute bei Seidl Catering

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch von Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Am Samstag sind wir mit dem Seidl Catering unterwegs. Hier hast du die Möglichkeit, in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig zu sein. Du bist bei den Eventvorbereitungen involviert, schenkst Getränke aus und bedienst die Gäste am Platz.