Die Ferialjob Checker - Heute beim Hirschen in Schwarzenberg

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch von Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Am Mittwoch sind wir beim Hotel Hirschen in Schwarzenberg. Im Restaurant des Hotels darf ein Ferialpraktikant dem Küchenchef unter die Arme greifen und gegen Ende des Praktikums sogar eigene Gerichte kochen. Auch in den Tätigkeiten eines Sommeliers wirst du unterrichtet, um jedem Gericht den passenden Wein hinzufügen zu können.