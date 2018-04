Die Ferialjob Checker - Heute bei Rondo in Frastanz

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch von Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Am Dienstag ist der Papier und Wellpappe-Produzent Rondo in Frastanz dazu bereit, einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Ferialpraktikanten zu bieten. Hier hast du die Möglichkeit, bei der Produktion und der Verarbeitung von Wellpappe mitzuhelfen und dein Wissen zu erweitern.

Das solltest du drauf haben: Um bei der Rondo Ganahl AG arbeiten zu können, benötigst du lediglich eine Portion Neugierde und Interesse an der Wellpappe-Produktion. Zudem solltest Motivation mitbringen und einfach Spaß an deiner Arbeit haben. Alles Weitere lernst du während deiner Zeit bei Rondo, wo du von allen Seiten tatkräftig unterstützt wirst.