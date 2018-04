Die Ferialjob Checker - Heute bei McDonald's in Rankweil

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch vom Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Am letzten Tag der Woche sind wir bei McDonald’s in Rankweil. Hier hast du die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen des Betriebs zu arbeiten und mit Freundlichkeit im Kundenkontakt zu trumpfen. Du wirst in der Küche die Gerichte zubereiten, im McCafé die Cappuccinos verfeinern oder beim Tischservice die Gäste bedienen.