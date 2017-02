Die Erfolgsgeschichte von Eva Fischer nimmt kein Ende

10.000 Auflagen umfasst die zweite Auflage der Dornbirnerin Eva Fischer mit dem Titel Super Bowls. Mehr als ein Drittel wurde in allerkürzester Zeit schon verkauft. „Ich bin überwältigt, dass es so gut läuft und bei den Gästen bzw. Interessierten so gut ankommt“, sagt die sympathische Dornbirnerin Eva Fischer auf VOL.AT Anfrage. Allerdings war es für die 30-Jährige eine Riesenherausforderung in so kurzer Zeit gleich zwei Bücher in der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Know-how und Erfahrung für meine Zukunft gebracht. Zwischen dem ersten und zweiten Buch habe ich nur zwei Wochen Pause gehabt, das war schon sehr intensiv und manchmal frage ich mich, wie ich das alles geschafft habe“, so Eva Fischer.

Schon im Herbst 2017 erscheint das dritte Buch von Eva Fischer im Brandstätter-Verlag.

Die Liebe zum Kochen ist für Eva Fischer erst in den späten Jahren gekommen. Während ihres Tourismus Management Studiums in Wien wurde bei ihr die Krankheit Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) diagnostiert. So habe sie begonnen, sich intensiver mit Lebensmitteln zu beschäftigen und sei auf das Masterstudium Gesundheitsmanagement umgestiegen. „Das war für mich ein großer Einschnitt, Ernährung wurde zum wichtigsten Thema“, so Eva Fischer. Bei der Firma Kochabo in Wien ist sie für den Bereich Ernährung zuständig. „Ich entwickle alle Rezepte undTestkoche diese selbst. Ich probiere gerne neue Sachen aus. Dabei lasse ich mich von Kochbüchern oder Erzählungen inspirieren und versuche dann meine eigenen Gerichte daraus zu kreieren.“

Seit mittlerweile neun Jahren lebt und arbeitet Eva Fischer in der Bundeshauptstadt Wien und fühlt sich dort pudelwohl. Auf der ganzen Welt – in Neuseeland, Australien und Dänemark – sammelt die gebürtige Dornbirnerin Erfahrung für ihren jetzigen Beruf. Gerade im Start-up und Food-Bereich ist Wien einfach noch spannender, als das Ländle.

BUCH ZWEI VON EVA FISCHER – SUPER BOWLS

Für 21,90 Euro ist “Super Bowls” bei der Buchhandlung Das BUCH im Messepark Dornbirn zu erhalten. Portofrei! Die bestellte Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

ZUR PERSON

Eva Fischer

Die Dornbirnerin ist Ernährungsvorsorgecoach, Gesundheitsmanagerin, Berufsfotografin, Food Bloggerin, Rezept-Entwicklerin, eigener Foodblog www.foodtastic.at

Titel: Master of Arts in Business

Geboren: 5. April 1986

Wohnort: Dornbirn/Wien

Mit ihrem neuen Buch „Super Bowls“, das am 9. Januar 2017 im Brandstätter Verlag erscheint, schenkt uns Ernährungsexpertin Eva Fischer Soulfood vom Feinsten. Super Bowls sind Schüsseln und Schalen randvoll mit allem, was gesund, fit und schön macht! Sie lassen sich schnell zubereiten, schmecken fantastisch und sehen wunderschön aus. Egal ob zum Frühstück, Lunch oder Dinner: die Autorin zeigt uns, wie man bunte, köstliche Zutaten am besten in einer Schale anrichtet, um ein optimales Geschmackserlebnis zu erhalten. Mit hochwertigen Nahrungsmitteln und vielen heimischen Superfoods lassen sich schnell und für jeden Anlass herrliche Gerichte zaubern. Schöpfen Sie aus dem Vollen und schenken sich eine Portion Energie und Lebensfreude!

Eva Fischer

Super Bowls

Brandstätter Verlag – ab dem 9. Januar 2017 im Handel

Alle Infos zum Buch unter:

https://www.brandstaetterverlag.com/buch/super-bowls oder

http://www.lifechangingfood.info/

Wenn Zutaten einzeln schon gut sind, so schmecken sie in der Kombination noch viel besser. Super Bowls sind sinnlich und praktisch zugleich. Sie sehen fantastisch aus, schmecken himmlisch und schenken Energie und Lebensfreude.

Das Geheimnis: Hochwertige Lebensmittel in unterschiedlichen Farben und Formen werden mit viel Fantasie und Liebe zum Detail in Schalen und Schüsseln angerichtet. Mit einfachen Tipps lassen sich im Handumdrehen hübsche Bowls zaubern, die Sie und Ihre Gäste begeistern. Das Beste dabei: Mit Eva Fischers Modulsystem ist es supereinfach, Bowls zu kreieren. Alle Rezepte basieren auf dem bewährten Life-Changing-Food-Konzept, mit dem die Ernährungsexpertin die Prinzipien gesunder Ernährung revolutioniert hat. Mit vielen heimischen Superfoods und wertvollen Tipps für Bowls to go. Die zahlreichen Rezepte für Saucen, Dressings und Toppings versprechen schier unendliche Varianten. Die sinnlichste Art, sich gesund zu ernähren.

Eva Fischer ist ausgebildete Gesundheitsmanagerin, Ernährungsexpertin, Food-Fotografin, -Stylistin, -Bloggerin sowie Rezeptentwicklerin. Für ihren beliebten Blog foodtastic wurde sie mehrfach mit Awards ausgezeichnet. Sie schreibt regelmäßig für Magazine, gibt Workshops, ist Gast bei TV-Auftritten oder Food-Events. Neben fachlichen Beiträgen zu Ernährung & Gesundheit, liebt es die Autorin zu reisen und neue Geschmäcker zu entdecken. http://www.foodtastic.at/

Spezifikationen: ISBN 978-3-7106-0078-4, Format: 19 x 24 cm, 168 Seiten, ca. 100 Abbildungen, Hardcover,

Erscheinungstermin 9. Januar 2017, Preis: 21,90 Euro

Zitat aus Vorwort:

„Heute sind Bowls ein internationaler Trend. Eine wunderschön dekorierte Schale in den Händen zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen zu schöpfen, ist für mich purer Genuss und Lebensfreude. Getreu meinem Motto, dass Essen vor allem guttun und gut schmecken soll, bieten meine Bowls gesunden Genuss zum Wohlfühlen. Alles, was du brauchst, ist eine Schüssel, ein Löffel und eine Prise Kreativität!“