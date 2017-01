Die Erfolgsgeschichte der hurmorvollen Sponsorensuche der VEU Damen

Vor einem Jahr begann diese kreative Kampagne, um neue Sponsoren für den Verein zu finden. Inzwischen ist die Suche beendet und die vier neuen lustigen „We live Hockey!“ Videoclips für die neuen Hauptsponsoren sind online. Abgedreht wurden die vier Spots zusammen mit dem Salzburger Filmteam von „Nemada“ an nur einem einzigen Tag Anfang Dezember 2016.

Suche nach Sponsoren

„Begonnen hat ja alles damit, dass wir – so wie viele andere Frauen-Sportvereine auch – auf der Suche nach Hauptsponsoren waren. Da Frauen-Eishockey nun aber leider noch keine Hallen füllt, mussten wir uns also überlegen, was für Sponsoren noch attraktiv sein könnte. Und so sind wir eben auf die Idee gekommen, lustige Videoclips auf Youtube zu stellen, und zu versprechen, dass wir für unsere neuen Hauptsponsoren ebenfalls humorige Videoclips produzieren werden, die sie vor allem zur Bewerbung in ihren sozialen Medien nutzen können. In den Videos selbst sieht man unsere Vereinsmitglieder auch in alltäglichen Szenen in voller Eishockeymontur (Beim Einkaufen, bei der Arbeit….) – weil wir eben so Eishockeyverliebt sind, dass wir auch im Alltag „allzeit bereit“ fürs Eis sind – „We live Hockey“ eben.

Die Idee und die Clips haben wir auf eine Crowdfunding-Plattform gestellt, und nachdem die Medien wirklich großartig über unsere Idee berichtet haben, sind tatsächlich vier Hauptsponsoren („Aparthotel Filomena“, „Sport & Mode Strolz“, „Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter“ und das Restaurant „Schneggarei“) aus Lech auf uns aufmerksam geworden und haben jeweils ein Hauptsponsoring-Paket erworben. Das war eine tolle Bestätigung für uns und die Idee!“ fasst Vizeobfrau und Pressesprecherin Sonja Deutsch von den VEU Feldkirch Damen die Anfänge der Kampagne zusammen.

Zu den vier Hauptsponsoren gesellten sich dann noch zwei Materialsponsoren („Shamrock Feldkirch“;„Maniacs“), ein Getränkesponsor („Die Limomacher“) und auch vol.at als Helmsponsor und Medienpartner.

Eishockey-Damen werden zu “Werbemodels”

Den Hauptsponsoren haben die liebevollen Clips und die auffälligen Bilder der Kampagne so gut gefallen, dass sie sogar ein Sommer-Fotoshooting nach dem gleichen Konzept bestellt haben, um die Sommer-Aktivitäten in Lech damit zu bewerben.

„Das war schon irgendwie schräg am Anfang: Plötzlich wurden wir ganz normalen Eishockey-Damen schon fast zu „Werbemodels“ für Lech. Aber von dieser Aktion haben alle Beteiligten am Ende ungemein profitiert, und auch unser Verein und Dameneishockey ist dadurch noch etwas bekannter geworden.“, freut sich die Vizeobfrau.

Wie es nun weitergeht?

„Aktuell konzentrieren wir uns natürlich auf das Sportliche! So treffen wir zum Beispiel am kommenden Sonntag im Derby zuhause in Feldkirch auf die Lustenauer Wildcats ab 11.15 Uhr (bei freiem Eintritt – Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen!). Und die Saison geht ja bekanntlich auch noch eine Weile, da gilt im Augenblick alle Aufmerksamkeit dem Sport auf dem Eis. Wir werden unseren Sponsoren dann nun noch helfen die gewonnenen Fotos und Videos zu verbreiten, und in weiterer Folge werden wir gemeinsam überlegen, wie die Kampagne nach der Saison 2017/18 weiterentwickelt werden könnte. Hier möchten wir aber auch noch nicht vorausgreifen.“, erläutert Vizeobfrau Deutsch.

Mitglieder gesucht

„Und auch ganz groß auf unserer Liste steht heuer die Mitgliederwerbung: Dameneishockey steckt einfach noch in den Kinderschuhen und wir möchten daher Damen und Mädchen allen Alters dazu einladen, doch einfach mal auf ein Training vorbeizukommen und mitzumachen. Vorkenntnisse oder spezielle Ausrüstung sind nicht nötig, das kann man alles lernen und für den Anfang kostenlos ausleihen! Wir haben aktuell auch eine bunte, wirklich coole Truppe von rund 25 Spielerinnen aller Altersklassen und Niveaus – von knapp 16 bis über 40 Jahre! Hier hoffen wir auch, dass wir, wenn wir weiter erfolgreich für diesen Sport werben können, eines Tages mehr Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen und Niveaus anbieten können. Das wäre ein bisschen unser Traum!“, so Sonja Deutsch abschließend.