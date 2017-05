Die Erdbeeren kommen!

Dornbirn. Kinderseite. Lecker, gesund und appetitlich – Erdbeeren sind die beliebtesten Früchte des Sommers. Ihre Haupterntezeit ist von Mai bis August. Dabei ist die Erdbeere eigentlich gar keine Frucht, sondern ein Rosengewächs. Und entgegen ihrem Namen ist die Erdbeere aus botanischer Sicht auch keine Beere, sondern eine Sammelnussfrucht. Aber egal ob Frucht, Nuss oder Rosengewächs, Hauptsache, sie schmeckt – und das sowohl pur, auf dem Kuchen, im Dessert oder als Eis!

Kleine Vitaminbomben

Und das Beste: In der sensiblen roten Frucht stecken viele gesunde Inhaltsstoffe. Erdbeeren werden nicht umsonst als „Königinnen des Gartens” bezeichnet, und das nicht nur weil sie so vielfältig einsetzbar sind, sondern auch weil sie mit einer geringen Kalorienzahl und einem hohen Anteil von Vitamin C punkten. Außerdem verstecken sich in den Powerfrüchtchen Folsäure und Mineralstoffe. Darüber hinaus enthalten die Erdbeeren Polyphenole. Diese Pflanzenstoffe sollen helfen, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Jugendreporterin Marie-Amélie hat aus den süßen Früchtchen eine leckere Erdbeerroulade nach Omas Rezept gebacken.

Erdbeer-Roulade

Zutaten:

6 Eier

14 dag Staubzucker

2 Pck. Vanillezucker

14 dag Mehl

1 Schale Erdbeeren

250 ml Schlagsahne

1 Pck. Sahnesteif

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker dickschaumig rühren. Das Mehl anschließend vorsichtig unterheben. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Biskuitmasse aufstreichen und im gut vorgeheizten Backrohr hellbraun backen (ca 10 bis 15 Minuten). In der Zwischenzeit Geschirrtuch ausbreiten und mit Mehl bestäuben. Die Roulade mit dem Backpapier nach oben auf das Geschirrtuch legen und am besten mit einem angefeuchteten Küchentuch darüber wischen (Papier löst sich besser); vorsichtig das Backpapier herunter lösen. Das Biskuit einrollen und mit dem Tuch erkalten lassen. Das Biskuit dann wieder aufrollen und befüllen. Für die Fülle einfach Schlagsahne mit Vanillezucker und Sahnesteif steif schlagen und auf der Roulade verstreichen. Die Roulade jetzt vorsichtig wieder einrollen, mit Staubzucker bestreuen und genießen!

(Jugendreporterin Marie-Amélie Kanonier, 14 Jahre aus Dornbirn)