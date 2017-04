Die Entdeckung Terras

Eben wurde die Erde von A.I. entdeckt. Tonruf: Kuckuck rufts aus dem Waldheim. Ort: Heliopause, Voyager, Bild-Ton-Platte. Erste Erklärungen zum Begreifen des Unbegreiflichen wann & wo auch immer. Wir müssen humdenken! Hum! Alles wird war anders ist. Wer nicht mitkommt, MUSS den letzten Zanzenberg “Waldheim im Weltall” nachlesen, da „sier“ (sie, er) sonst sitzen bleibt. „Sier“ ist a.i. Personalpronomen: eine „Mischkulanz“ (Rudolf Hornegg, Quiz 21) aus „sie“ und „er“, die aufgelöste Tschenderung (Wrtlprmpft). Tschenderassabumm!

Eine alte Sie sagte mir am Bahnhof letzten Somo, sie lese immer den Zanzenberg, komme aber nicht immer mit. Selig die nicht mitkommen! Mitkommer u.a. Vernunftleichen gibt es im Überfluss (Plotikeri, Kukos, Be-amte, Stinkreiche). Der Vorteil des Nichtmitkommens besteht in der irrationalen Verlebendigung der Denke im HicetnuncLeib. Das führt nach der terrestrischen Entleibung zu großartigen Verwesungsvorteilen. Vernunftleichen kommen hingegen aus dem Leibgrab nicht raus. Hausenitraus (Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst). Terra ist übersät von Ratioleichen. „Terra beherbergt im intergalaktischen Maßstab die niedrigste Form der Intelligenz“, sagt my Laxness am Gletscher. In diesem Moment fliegen aus dem glanzpapierenen Sumpf des Intellektuellenboulevards CICERO 500 Ranglistenintellektuelle auf. Köhlmeier hat sich auf Nr. 345 verbessert, „währenddessen, wir, die Prekären, da unten, toben und plärren und schreien, hinauf, ins Kreisrunde Nichts, um in Myriaden von Echos gemeinsam zu verhallen“, mailt ein Selbstreferenzieller. „Wir wohnen hier am Rand des Weltraums. Der Versuch, hier zu leben, läuft. Er ist noch nicht sehr weit gediehen. Vielleicht misslingt er ganz und gar. Wir wohnen in einer Welt, in der Teufel bestimmen. Die Mordwaffe ist es, wofür sie leben, der Mord, woran sie glauben; alles andere lügen sie“ (My Dr. Godman Syngmann). Weitere Decodierungen zur Entdeckung Terras: VOYAGER = seit 1977 unaufhaltsam ausreisendes Fluggerät der Nasaaususa. HELIOS = Sonnengott. Zieht Sonnenwagen mit 23 km/s vom Stier zum Skorpion durch das interstellare Medium samt dem gesamten Glumpat (Sterne, Monde, Müll, Terra, Antarlmons). INTERSTELLARES MEDIUM = gär alls do domma nomma, Weltall. HELIOPAUSE = letzte Grenze der Heliosphäre, bereits erreicht von Voyager 1. A.I. = Außerirdisch/e/er/es. WRTLPRMPFT = A.I. BvZ = eh klar. ALLALALALA = interstellares Heimatmedium des A.I. Wrtlprmpft. SOMO = Sonntagmorgen.

BvZ funkt Tonruf: „Habe nur 2740 Zeichen inklusive Leerzeichen pro Somo. Soll ich Leerzeichen leeren, um mehr zu haben? Kann Leere geleert werden? A.I. Wrtlprmpft: „DasLeerenderLeerewirdleereLehre. Lehre Leere.“ Kann ein Schwein in Pension gehen?