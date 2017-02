Die Energie als Wettbewerbsfaktor

„Dass sich die Vorarlberger Wirtschaft zu einer ressourcenschonenden Produktion bekennt und in Sachen Energieeffizienz bereits große Anstrengungen unternommen und Erfolge erzielt hat, lässt sich anhand zahlreicher Beispiele dokumentieren. Der Blick auf die Verbrauchskennzahlen und der Vergleich dieser Zahlen mit der Entwicklung der Bruttowertschöpfung belegen das ebenfalls sehr klar. Das Thema Energie und der Umgang mit der Ressource Energie haben mittlerweile einen entsprechend hohen Stellenwert bei den Vorarlberger Unternehmen erreicht“, so Mag. Marco Tittler, Leiter Wirtschafts- und Technologiepolitik in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, im Gespräch mit den VN.

Immer mehr Druck

Und Tittler weiter: „Energie ist bereits zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor geworden und die Betriebe überlegen sich sehr genau, wie mit der kostbaren Ressource am effizientesten umzugehen ist. Dabei wird das wirtschaftlich zu realisierende Potenzial aber immer geringer und der Druck auf die Unternehmen wird dadurch immer größer.“ Die Lösung der Energiefragen wird für die heimische Wirtschaft daher in den kommenden Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Die Wettbewerbsfähigkeit, die Struktur der Vorarlberger Wirtschaft, Arbeitsplätze und somit auch der Wohlstand sind unweigerlich damit verbunden.

Rahmenbedingungen 2017

Die begünstigenden Faktoren für die EU und somit für die heimischen Unternehmen drohen aber auszulaufen. Tittler dazu: „Nach den USA haben zwar auch die EU und die Eurozone 2016 wieder einen Wachstumspfad eingeschlagen. Das Wachstumstempo droht aber wieder nachzulassen, da die Effekte der expansiven Geldpolitik und die positiven Realeinkommenseffekte durch gesunkene Rohstoffpreise auslaufen. Nach den Rückgängen der letzten Jahre wird für 2017 und 2018 wieder ein Steigen der Rohstoffpreise erwartet. Der Preisanstieg beispielsweise bei Öl folgt einer steigenden Nachfrage und einer Drosselung der Fördermenge durch die ölfördernden Staaten, deren Auswirkungen auch 2017 spürbar sein werden.“ Durch das sich beschleunigende Wachstum der Weltwirtschaft steigen aber auch die Preise anderer Rohstoffe (beispielsweise Metalle). Im Einklang mit den ansteigenden Preisen wird zudem die Inflation wieder zunehmen. Der Euro verlor 2016 gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert und schloss mit 1,05 EUR/USD, dem niedrigsten Stand seit 2003. Gründe sind der Aufschwung der US-Wirtschaft und die dort steigenden Leitzinsen. Global gesehen stellt sich die Ausgangssituation für 2017 energie- und rohstofftechnisch somit bedeutend herausfordernder dar als noch 2016.

Unterstützung ist gefragt

Mit dem Auseinanderbrechen der deutsch-österreichischen Strompreiszone droht österreichischen Unternehmen auch hier noch eine empfindliche Steigerung der Energiepreise! „Künstlich“ in die Höhe getriebene Energiepreise durch Ökosteuern und teure Energieeffizienzgesetze mit bürokratischen Meldepflichten sind vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Entwicklungen dabei Gift für die Wirtschaft. Solche Belastungen wiegen doppelt schwer, wenn sie nicht im europäischen oder globalen Kontext gesehen werden, sondern ausschließlich die heimische Wirtschaft treffen. „Die heimische Wirtschaft braucht gezielte Unterstützungen und politische Schützenhilfe, anstatt bürokratischer Auflagen und Belastungen“, so der WKV-Experte.

Gegen den Klimawandel

„Made in Vorarlberg“ gehört auf allen Ebenen unterstützt. Oberstes wirtschaftspolitisches Ziel des Landes muss daher die nachhaltige Absicherung des Produktions- und Wirtschaftsstandortes Vorarlberg sein. Dadurch wird auch zur Bekämpfung des globalen Klimawandels beigetragen. Aus klima- und energiepolitischer Sicht ist es sinnvoll dort zu produzieren, wo es ökologisch sinnvoll ist und die Unternehmen auch eine Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen. Hier nehmen gerade die Vorarlberger Betriebe eine absolute Vorreiterrolle ein. Die Sicherung des Produktionsstandortes Vorarlberg ist somit in mehrfacher Hinsicht die beste Zukunftsvorsorge für das Land und die Bevölkerung.

Große Herausforderung

„Die große Herausforderung besteht darin, der Wirtschaft auch Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten aus anderen Ländern einzuräumen; Vorteile gegenüber Ländern, in welchen ökologische Standards nur eine untergeordnete Rolle spielen, die aber mit den gleichen Produkten auf den Weltmärkten um Kunden werben, wie es die heimischen Unternehmen machen. Die Wirtschaft nimmt sich der Herausforderung an, mit ,Made in Vorarlberg‘ am Standort und weltweit erfolgreich zu sein und für den Wohlstand und eine intakte Umwelt zu sorgen. Die Herausforderung, die Unternehmen am Standort auch sich entwickeln zu lassen, hat die Politik zu bewältigen“, führt Tittler abschließend aus.