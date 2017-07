Die Eisdiele für Zuhause oder dein Event

Doch lässt sich Eis natürlich auch ganz ohne Anlass genießen. Wie wäre es mit einer kühlen Sommer-Überraschung für die Belegschaft oder das Büro-Team? Danach läuft das Arbeiten wie von allein.

Riesengroße Auswahl

Hier hat man die Qual der Wahl: Aus bis zu 50 Sorten können die Lieblinge herausgepickt werden: Klassische Vanille, Hubba Bubba- und Smarties-Eis für die Kleinen, Red Bull für coole ‘Pubertiere’, die sinnlich rote Himbeere & Erdbeere für das Brautpaar und die Whisky-Variation für Onkel Karl. Online bestellt, kann die Ware frisch und wohl temperiert in Hohenems abgeholt werden, denn die Vitrinen passen in die Kofferräume der meisten Autos. Auf Wunsch wird natürlich auch geliefert.

Die praktischen Tischvitrinen gibt es in verschiedenen Größen.

Das Ländle in der Knuspertüte

… oder natürlich auch im Becher gibt’s bei „Dolce Vita“, denn – mit Ausnahme der Exoten von Mango bis Kokosnuss – wird ausschließlich mit Früchten und Produkten aus Vorarlberg gearbeitet; Kooperationen mit heimischen Bauern bestehen. Hergestellt wird das feine Frucht-, Creme- & Joghurt-Eis in der unter der Eisdiele in Hohenems gelegenen Manufaktur. Von dort geht die süße Fracht in den eigenen Tiefkühl-LKWs direkt in die Auslagen der Dolce Vita-Filialen in Dornbirn, Rankweil und Vaduz oder zum Kunden – nach Vorarlberg, Tirol, Liechtenstein und in die Ostschweiz.

Joghurt-Kirsch und das feine Pistazien-Eis aus der Goldlinie. Ein Hochgenuss!

Schließt Käse-Eis den Magen?

Für Restaurants, die von Dolce Vita beliefert werden, wird dann schon auch das ein oder andere Mal eine Besonderheit produziert, erzählt Firmengründer Andrew Nussbaumer: Vom Gurken- über das Basilikumeis bis hin zur Sorte „Gorgonzola“, die für ein Käse-Menü hergestellt worden ist. Für den Gastronomen darf es dann aber doch eher seine Lieblingssorte Joghurt-Kirsch sein.

In der Hohenemser Manufaktur entstehen die Eis-Kreationen.

Eiszeit in Hohenems

Sich das Eis nach Hause liefern zu lassen, ist eine gute Idee. Doch manchmal will man das Dolce Vita – das süße Leben – auch einfach vor Ort erleben. Und das kann man im direkt über der Manufaktur gelegenen Eiscafé in der Hohenemser Altstadt. Hier haben Andrew Nussbaumer und sein Geschäftsführer Valentin Gava noch viel vor, denn im Herbst startet der große Umbau. Da sich danach das Angebot an Eissorten fast verdoppeln wird, dürfen sich die Kunden bereits schon jetzt auf die Saison 2018 freuen. Denn pünktlich im Frühjahr, zu Beginn der Eiszeit, wird wieder geöffnet.