Die eigenen Stärken erkennen

Doch oft ist auch das gar nicht so einfach – erkennen, wo die eigenen Stärken liegen, sich bewusst werden, wofür man die nötige Leidenschaft mitbringt. Viele Jugendliche machen sich ihre Interessen und Neigungen nicht so bewusst, doch genau das würde ihnen bei der Berufsorientierung helfen. Unterstützung bieten können in dieser Situation die Eltern. Gespräche mit dem Kind über seine Freizeitbeschäftigung können Hinweise auf Interessen und Fähigkeiten geben. Aber auch Interessentests oder eine Berufsberatung können weiterhelfen.

Ein vielschichtiges Bild

Ebenso richtungsweisend kann die Einteilung nach Lehrlingstypen sein. Schafft der Jugendliche zum Beispiel gerne Ordnung und behält den Überblick, könnte er in einer Ausbildung im Bereich Verwaltung gut aufgehoben sein. Gesellige Menschen, die flexibel sind oder gerne auch am Wochenende arbeiten, könnten sich in der Gastronomie oder im Verkauf wohlfühlen. Und wer gerne mit den Händen arbeitet und vor allem kleinere, familiär geführte Unternehmen bevorzugt, für den ist eventuell eine Lehre im Handwerk als FriseurIn, SchneiderIn oder Koch/Köchin denkbar. In der Berufsberatung wird natürlich noch weiter nachgefragt. So ergibt sich am Ende ein vielschichtiges Bild, das Grundlage für eine eigenständige Berufsorientierung werden kann. Auch ein Gespräch mit den Lehrpersonen kann ein weiterer Anhaltspunkt bei der Lehrstellenwahl sein, da Kinder in der Schule oftmals andere Interessen und Fähigkeiten zeigen als zu Hause.

Unentschlossene Jugendliche können ihre Talente entdecken, indem sie ihre eigenen Ideen ernst nehmen. Dabei dürfen in die Überlegung ruhig Berufe einfließen, die schon als Kind interessant waren oder im Moment spannend sind. Vielleicht gibt es aber auch Verwandte, Bekannte oder Freunde, die einen tollen Job haben? Sämtliche Ideen sollten notiert werden, helfen sie doch dabei, sich einen Überblick über die Berufswelt zu verschaffen.

Von der Theorie in die Praxis

Um schließlich eine passende Ausbildungsstelle zu finden und flexibel zu sein, ist es von Vorteil, verwandte Berufe kennenzulernen. Hilfreich ist daher, die Berufsideenliste mit der Liste der Wünsche, ­Interessen und Fähigkeiten zu vergleichen und eine Auswahl von etwa zehn möglichen Berufen zu erstellen. Und dann geht es an die Informationsbeschaffung: Welches sind die typischen Tätigkeiten? Welche Anforderungen gibt es? Wie ist der Ablauf der Ausbildung? Eine übersicht­liche Auswahl bieten hier Berufsinformationszentren (AMS oder BIFO) oder das Internet. Sind diese und weitere wichtige Fragen geklärt, folgt der Theorie die Praxis. Etwa fünf Berufe und Unternehmen sollten für einen Schnuppertag in Frage kommen. So können die Jugendlichen sehen, wie es hinter den Kulissen zugeht, wie der Alltag im jeweiligen Beruf aussieht. Wichtiges Wissen, das dabei hilft, am Ende die richtige Entscheidung zu treffen.