Die dunkle Seite der Silvester-Feuerwerke

Zum Jahreswechsel knistert und knallt es wieder, wenn nach dem Ende des gezählten Countdowns genau um Mitternacht die Silvester-Feuerwerke losgehen. Danach ist die Luft vielerorts zum Schneiden. Was bleibt, ist Müll und Rauch - und mit dem schädlichen, besonders hoch konzentrierten Feinstaub eine Gefahr für die Gesundheit.

Durch Feuerwerke entsteht tonnenweise Feinstaub. Laut Österreichischem Verein für Kraftfahrzeugtechnik (OEVK) übersteigt die durch Pyrotechnik freigesetzte Menge an Kleinstpartikeln sogar jene des jährlich durch den Straßenverkehr abgesonderten Feinstaubs. Während die Feinstaubkonzentration durch Dieselmotoren an stark befahrenen Straßen bei rund 70 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt, werden zu Silvester Höchstwerte von bis zu 3.000 erreicht. Zum Vergleich: Die vom Umweltbundesamt festgelegte Höchstgrenze des Tagesmittelwerts liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Zu Silvester ist die Schadstoffbelastung in der Luft vor allem in Städten oft so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. Winzige Feinstaubpartikel können die Atemwege reizen und auf Dauer die Lungenfunktion stören. Besonders gefährlich ist das für Asthmatiker.