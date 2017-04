Die Depeche Mode & more Party geht in eine neue Runde

Dornbirn. Das Warten hat ein Ende – zumindest für die zahlreichen Fans der Depeche Mode & more Party, die bereits Kultstatus genießt. Am 29. April ist es nun wieder soweit, dann verwandelt sich der Spielboden Dornbirn wieder in ein Mekka für Fans von „Underground-Musik“.

Ein Muss für Musikbegeisterte

„Auch bei dieser Ausgabe dreht sich fast alles um eine der populärsten Musikbands der Zeitgeschichte. Unsere Party hat sich längst zu einem internationalen Szenetreff entwickelt“, so Alexander Micheluzzi vom pop & wave-Team. Hunderte tanzfreudige und bestens gelaunte Fans aus Österreich, Deutschland der Schweiz und Liechtenstein werden am Samstag wieder erwartet. „Selbstverständlich wird auch dieses Mal die Spielboden-Kantine ins Programm mit einbezogen. Die Besucher dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise von den legendären 80ern bis hin zu den besten Alternative-Hits der Gegenwart freuen“, so Micheluzzi weiter.

Auf den Tanzflächen im großen Saal und in der Kantine trifft man auf viele bekannte Gesichter. Wer in den 80ern im Lochauer Opal, Sender oder Nonstop über die Tanzflächen schritt, tut dies nun 20 Jahre später am Spielboden. Und zwar nicht nur zur Musik von Depeche Mode – auf dem Plattenteller landen außerdem Klassiker der irischen Rockband U2, The Cure, Front242 oder Joy Division, aber auch neue Hits von Bands wie Placebo, den Editors oder Hurts.

Karten noch sichern

Da nicht nur Stammgäste aus der Region, sondern auch Fans aus ganz Europa extra für die Party nach Dornbirn anreisen, sollte man die begehrten Karten im Vorverkauf sichern.

Mehr zum Ticketverkauf und Tickets Onlinereservierung unter: www.popandwave.at

Beginn ist wie immer um 21:00 Uhr.