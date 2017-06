Die Coke Zero wird abgeschafft

Wie die “Bild” berichtet, testet der Limonaden-Hersteller derzeit an einer komplett neuen Rezeptur einer zuckerfreien Variante des Erfrischungsgetränks, das die Coke Zero ersetzen soll. Die neue Mischung soll dann geschmacklich viel näher am Original sein, sagt Roberto Mercadé, Coca-Cola-Vorsitzdender in Australien: “Wir denken, dass wir dem klassischen Geschmack von Coca-Cola so nah gekommen sind wie niemals zuvor.”

Testlauf in Australien

Die neue Variante soll ab dem 16. Juni bis August in Australien getestet werden. dazu werden mehr als zwei Millionen Gratisproben ausgegeben. Erst wenn das neue Getränk die Geschmäcker der Australier zufrieden stellt, ist die weltweite Einführung der neuen Marke vorgesehen.

Im Gegensatz zur normalen Cola wird bei der Coke Zero mit den Süßungsmitteln Cyclamat, Acesulfam.K und Aspartam gearbeitet. Welche Inhaltsstoffe in der neuen Variante verwendet werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

(red)