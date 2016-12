Die Chancen der Digitalisierung nutzen!

In der öffentlichen Debatte wird dabei meist nur die Gefahr thematisiert, dass Arbeitsplätze und Berufsbilder verloren gehen könnten. Das weckt Ängste in der Bevölkerung und eine gewisse Abwehrhaltung. Selten werden die Chancen gesehen, die die Digitalisierung – unter den richtigen Rahmenbedingungen – zu bieten hat. Aber auch die Herausforderungen insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung werden bisher zu selten angesprochen. Die von der Industriellenvereinigung ins Leben gerufene Initiative digiTALENTE will das ändern.

Neue qualitative Arbeitsplätze

Industrie 4.0 wird die Tätigkeitsprofile und Beschäftigungsstruktur tiefgreifend verändern und Arbeitsplätze mit anderen – höheren – Qualifikationen erforderlich machen. Im Bereich der Produktion ändert sich die Rolle des Menschen vermehrt hin zum „Koordinator“ und „Dirigenten“. Die Menschen in der modernen Fabrik koordinieren, während Maschinen weiter die „Muskelkraft“ und „Rechenleistung“ übernehmen.

Digitalisierung findet statt

Schon seit Ende des 18. Jahrhunderts, mit der Erfindung des ersten mechanischen Webstuhls, hat die Industrie immer wieder rasante Technologieschübe mitgemacht – stets begleitet von der Diskussion, Maschinen würden Menschen ihre Jobs wegnehmen. Diese Befürchtungen haben sich aber nie bewahrheitet – im Gegenteil. Es hat sich z. B. die Anzahl an Arbeitsplätzen in Österreich seit 1950 von ca. 2 auf fast 3,5 Mill. (2015) Arbeitsplätzen nahezu verdoppelt, während im selben Zeitraum ein rasanter technologischer Wandel, begleitet von einem extremen Anstieg der Datenmenge, stattfand.

Sich international behaupten

In Österreich beträgt die Industriequote derzeit rund 20 Prozent – durch die Digitalisierung können sich die Unternehmen im globalen Wettbewerb behaupten und der Anteil der Industrie und der industrienahen Dienstleistungen kann in Österreich weiter gesteigert werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Website der Initiative unter www.digi-talente.at