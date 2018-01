Die besten Schwimmer im Stadtbad

Am Sonntag findet der 32. Internationale Dornbirner Sprintpokal statt.

Dornbirn. Am kommenden Wochenende steht im Dornbirner Stadtbad wieder die größte internationale Schwimmveranstaltung in Vorarlberg auf dem Programm. Für dieses internationale Meeting haben sich 22 Vereine aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Bundesländern Vorarlberg und Tirol gemeldet. Die rund 290 Aktiven werden an diesem Wettkampftag 1300 Starts absolvieren.