Die besten Bilder von der Ski-WM 2017 in St. Moritz

Im Nobel-Skiort St. Moritz ging die Ski-WM 2017 über die Bühne. In einem herrlichen Ambiente und bei – meist – Kaiserwetter kämpften die Athleten um Medaillen. Doch auch rund um die alpinen Bewerbe wurde den Fans einiges geboten: Ski-Jöring, Pferderennen und Luxus so weit das Auge reicht. Auf der Piste trugen die Protagonisten ihr Schärflein bei, damit bei der WM beste Stimmung herrschte. Vor allem die Schweizer Gastgeber sorgten bei den Eidgenossen mit ihren Leistungen für Jubelstürme. Der Dominator der Ski-WM kommt jedoch aus Österreich und heißt Marcel Hirscher. Mit zwei Gold-Medaillen und einmal Silber avancierte er zum erfolgreichsten Athleten bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz.

Datencenter zur Ski-WM 2017 in St. Moritz

(Red.)