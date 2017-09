In diesen schweren nicht den Mut zu verlieren, ist schwer. Regenbogenbays sind die Kinder, die nach dieser schlimmen Erfahrung geboren wurden. Ihre Mütter wollen mit diesen Fotoshootings ihre unendliche Freude zeigen, aber auch an das Geschwisterchen erinnern. So begegnen sich Sternenkinder und Regenbogenbabys in einem Foto. Ein trauriger aber auch zugleich unendlich schöner Moment, der Kraft schenkt und auf das Ende des Regenbogens hoffen lässt.