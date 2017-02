Die Auswahl des richtigen Baugrundes

Auch wenn Traumgrundstücke in Vorarlberg rar sind: Bevor gekauft wird, sollte man sich neben den Lage- und Infrastrukturkriterien detailliert über Bodenverhältnisse und Grundwasserstand informieren, um eine problemlose Bebauung ohne Überraschungen (bewilligungs)rechtlicher oder bautechnischer Natur zu gewährleisten. Ob der Erwerb von Grundstücken einer Bewilligung unterliegt, ist von der Widmung abhängig.

Aufschließung und Gefahren

Zu den Kriterien, wie das Grundstück aufgeschlossen ist (Wasser, Strom, Gas, Telefon, Internet, Fernwärme) zählen auch das Vorhandensein öffentlicher Kanäle für Schmutz- und Regenwasser sowie als oberste Priorität eine grundbücherlich gesicherte Zufahrt. Wichtig abzuklären ist auch, ob durch geplante Zufahrten, Straßenbauten oder andere Bauvorhaben Abtretungen ins öffentliche Gut zu erwarten sind. Die Abklärung der Hochwassersicherheit oder anderer Naturgefahren (z. B. Steinschlag, Rutschungen) können bei der Gemeinde, der Abteilung Wasserwirtschaft oder dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung eruiert werden. Empfehlenswert ist auch die Recherche in den Gefahrenzonenplänen der Bundeswasserbauverwaltung und der Wildbachverbauung. In Gebieten größerer Bäche und Flüsse ist für die Abgrenzung zwischen gelber und roter Zone vor allem die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit maßgeblich. Erkundigen Sie sich auch, ob auf dem Grundstück früher eine Fabrik oder ein Gewerbebetrieb angesiedelt war. Grundeigentümer haften für Altlasten, also für vergifteten Boden etc. Auch der Fund historischer Relikte könnte einen Baubeginn empfindlich verzögern.

Die Untergrundverhältnisse

Wichtig ist die Prüfung der Tragfähigkeit des Bodens? Ist eventuell eine Tiefgründung mit Piloten oder Bodenauswechslung notwendig? Sind geotechnische Abklärungen notwendig oder gar Altlasten (z. B. aus einem früheren Gewerbestandort) im Boden zu erwarten? Wer Einblicke in den Baugrundkataster, in bodenphysikalische Untersuchungen sowie in Analysen des Grundwassermechanismus nimmt, ist informiert und vor vielen Überraschungen gefeit. Grundsätzliche Abklärungen vor Planungsbeginn machen vor allem für die Wahl des Heizungs-

systemes Sinn. Grundwasserverhältnisse und die Nutzbarkeit für Grundwasserwärmepumpen können bei der Gemeinde oder der Abteilung Wasserwirtschaft angefragt werden. Bei zu hohem Eisengehalt ist die Nutzung des Grundwassers für eine Wärmepumpe nicht möglich; in diesem Fall wäre das Bohren einer Erdsonde eine der möglichen Alternativen.

Höhe des Grundwasserspiegels

Die Nutzbarkeit von Baugründen ist mitunter auch von der Höhe des Grundwasserspiegels abhängig. Liegt das Bauvorhaben in einer Grundwasserschutzzone – einem Schongebiet? Das Erfordernis einer wasserrechtlichen Bewilligung bei der Gemeinde oder der Bezirkshauptmannschaft ist abzuklären. In manchen Fällen sind Grundwassernutzungen, so zum Beispiel für Wärmepumpen eingeschränkt. Dies betrifft auch die Versickerung von Regenwasser. Auch ist möglicherweise die Tiefenlage eines Kellergeschoßes begrenzt. Ist zur Erstellung des Kellers eine Grundwasserabsenkung notwendig? In diesem Fall braucht es eine geotechnische Stellungnahme und evtl. eine wasserrechtliche Bewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft. Nicht unerheblich für die Auswahl ist auch, was in unmittelbarer Umgebung zum Wunschgrundstück gebaut – ob dies ein Wohnbau, eine Straße oder ein Industriebetrieb ist – werden darf.

Fragen der Versickerung

Ist eine Ableitung beziehungsweise Versickerung der Regenwässer möglich? Bei sickerfähigem Baugrund sind die Niederschlagswässer auf eigenem Grund zu versickern. Bei Ableitung der Regenwässer in einen Kanal oder ein Gewässer ist eine Retentionsanlage zur Speicherung von Starkregen notwendig. Für die Einreichunterlagen ist ein Kanalplan zu erstellen. In Überflutungszonen ist der Objektschutz zu beachten. Dazu sind Vorgaben hinsichtlich der Höhenlage des Erdgeschoßes sowie zu Geländeanschüttungen zu erwarten. Bei jedem Bauvorhaben sollten mögliche Probleme bei Starkregen überlegt werden und Lösungen für Lichtschächte, Fenster im Keller, Garagenrampen oder einen allfälligen Rückstau im Kanalsystem. Für viele der oben genannten Fragen gibt es Unterstützung bei Profis.