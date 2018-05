Die Asfinag gräbt und hämmert

Schwarzach - Die Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierungs-Aktiengesellschaft, besser bekannt unter dem Kürzel Asfinag, hat laut "VN" in Vorarlberg viel vor.

In diverse Neubau- und Sanierungsprojekte sollen die nächsen Jahre weit über 130 Millionen Euro investiert werden. Einige Projekte befinden sich bereits in Umsetzung, andere kurz davor, einige stehen auf dem Reißbrett. „Als Folge der guten Wirtschaftslage steigt der Verkehr. Das ist für uns eine Herausforderung in Bezug auf die Sicherheit und die Verfügbarkeit von Autobahnen“, kommentiert der neue Geschäftsführer der Asfinag für den Bereich Tirol und Vorarlberg, Stefan Siegele, die Asfinag-Aktivitäten im westlichsten Bundesland.