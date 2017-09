Die AKA-Teams sichern sich fünf Punkte

Dornbirn. Die Dornbirner „Birkenwiese“ war vergangenes Wochenende Schauplatz für die Begegnungen der Vorarlberger AKA U15, U16 und U18-Auswahl gegen die Alterskollegen aus dem Burgenland. Die zahlreichen Besucher und Fußballfans, die dem Dauerregen trotzten, wurden mit spannenden Partien und tollem Nachwuchsfußball belohnt. Den Beginn machte das jüngste Team der U15, das sich gleich beim ersten Heimspiel drei Punkte sichern konnte. Mit einem klaren 3:0 Sieg gelang dem Team von Trainer Walter Bitriol ein Auftakt nach Maß.

Auch die U16-Mannschaft von Roman Ellensohn überzeugte mit einer starken Leistung und bot den Burgenländern ordentlich Paroli. Mit einem 0:0 verabschiedete sich das Team noch in die Halbzeit und dominierte ab der zweiten Spielhälfte die Partie. In Minute 76. gelang den Vorarlbergern durch einen Elfmeter schließlich der Führungstreffer. Ter Traum vom Sieg wurde jedoch noch in der Nachspielzeit jäh begraben. In der 96. Minute gelang den Burgenländern noch der Ausgleich.

Ebenfalls mit einem Unentschieden endete die Partie für die U18 AKA Vorarlberg. Diese zeigte in der ersten Halbzeit eine hervorragende Leistung und ging verdient mit 2:0 in Führung. Eine rote Karte für Pascal Igel sorgte dafür, dass der Gegner ab der 20. Minute in Überzahl war und auch kurz darauf die Anschlusstreffer zum 2:2 erzielen konnte und sogar kurz mit 3:2 in Führung ging. Die Ländle-Kicker erkämpften sich aber noch verdient den Ausgleich zum 3:3.

Am kommenden Wochenende geht es für die Vorarlberg-Auswahlen dann wieder auswärts Richtung Osten. Es warten die Spiele gegen Admira Wacker Mödling.