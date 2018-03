Die Abstiegssorgen werden wieder größer

Feldkirchs Handball Landesliga-Herren verlieren beim TV Reichenbach am Ende deutlich mit 38:28.

Die längste Auswärtsfahrt in dieser Saison mussten Zganec & Co. ohne ihren Trainer Balogh (krank) und ohne Brunner & Franz auf sich nehmen. Trotzdem starteten die Montfortstädter gut in die Partie und gingen nach 10 Minuten mit 3:4 in Führung. Aushilfstrainer und Kapitän Akos Balogh setzte auf eine 5:1 Verteidigung, mit welcher Reichenbach zunächst sichtlich schwierigkeiten hatte. Immer wieder gelang es Kornexl und Springhetti Tore für ihre Mannschaft zu erzielen. Aber auch der TV traf im Gegenzug immer wieder das BW-Tor. Allen voran Alexander Stammhammer, der mit 9 Toren maßgeblich am Erfolg der Reichenbachee beteiligt war. Mit einem knappen Pausenergebniss von 16:16 ging es in die Kabine.