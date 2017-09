Die Wiesenzeit steht vor der Türe. Es wird also höchste Zeit, sich das richtige Dirndl zu suchen. Falls du noch keines hast, ist es höchste Eisenbahn. Dirndls gibt es in verschiedenen Längen, Farben und Mustern. Vom Disktontdirndl bis zum High-Class-Dirndl. Aber Vorsicht: Man kann so ziemlich viel falsch machen. Es fängt schon bei der Auswahl vom Dirndl an ! Hier erfährst du, was die absoluten No-Gos sind.