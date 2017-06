Kennen Sie die Master-Cleanse-Diät? Mit dieser hat Beyoncé in kürzester Zeit ihr Idealgewicht für die Rolle in einem Hollywood-Film erreicht, Jennifer Aniston hingegen schwört auf die Atkins-Methode. Verrückt hören sich hingegen die Diäten von Jennifer Lopez und Megan Fox an. J.Lo riecht an Grapefruit-Öl und Megan Fox trinkt jeden Tag ein Glas Apfelessig.

Mehr zu den verrückten Diäten der Stars gibt’s im Video: