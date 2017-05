Advocaat will zunächst die Saison beim türkischen Club Fenerbahce Istanbul beenden und seine neue Aufgabe bei Oranje im Juni antreten. Seine erste wichtige Aufgabe ist das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 9. Juni. Die Niederlande droht nach der verpassten EM 2016 in Frankreich auch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland im kommenden Jahr zu scheitern.

(APA/dpa)