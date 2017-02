Dichter Cardenal will Nicaragua nicht verlassen

"Ich gehe nicht aus Nicaragua weg", sagte Cardenal - © APA (AFP)

Trotz juristischer Streitigkeiten will der nicaraguanische Dichter Ernesto Cardenal sein Heimatland nicht verlassen. “Ich gehe nicht aus Nicaragua weg. Ich bezahle nicht, was ich nicht schuldig bin”, sagte der 92-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hieß es aus seinem Umfeld, er erwäge, in Deutschland oder Mexiko um Asyl zu bitten.