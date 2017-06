Diamanten für ein brillantes Ehepaar

Vandans (est) Auf 60 erfüllte Jahre blicken heute Gerlinde, geb. Neher und Otto Bitschnau im Kreise ihrer Lieben zurück. Gerlinde wurde 1935 in Vandans als zweitälteste von fünf Geschwistern geboren und erlebte eine schöne Kindheit. Der Vater betrieb eine Tischlerei. Als sie 14 Jahre alt war, erkrankte ihre Mutter und sie musste den elterlichen Haushalt führen. Die jüngste Schwester war grade mal zweijährig. Vier Jahre später fing Gerlinde in einem Villenhaushalt in Vaduz an zu arbeiten. Otto kam 1932 in Vandans als sechster von acht Buben auf die Welt. Er lernte das Tischlerhandwerk im Betrieb seines zukünftigen Schwiegervaters. Dem jungen Otto gefiel die hübsche Haustochter und Gerlinde verliebte sich in den fleißigen Lehrling. So oft es ging, fuhr er mit dem Moped nach Vaduz um seinen Schatz zu sehen und nach fünf Jahren trat das junge Paar vor den Traualtar.

Familien- und Firmengründung

Beide erinnern sich gerne an ihren Hochzeitstag 1957: Sie feierten ein schönes Fest und danach flitterten sie mit Roller, Zelt und Zug durch Österreich. Anfangs hatte das frisch vermählte Paar nur eine kleine Wohnung. 1958 übernahm Otto die Werkstatt von seinem Schiegervater und gründete 1966 die eigene Tischlerei in Vandans, Almastrasse 9 und baute dazu das schöne Eigenheim. Besondere Ereignisse waren die Geburt der Kinder – 1958 von Tochter Dagmar, drei Jahre stellte sich Helga ein und 1966 kam Sohn Kurt zur Welt. Gerlinde liebte ihre Familie, war stolz auf ihren gepflegten Garten und half zwanzig Jahre beim Aufbau der Firma mit. Schwimmen und Lesen gehören zu ihren Hobbies. Otto genoss das Familienleben und fand auch Erfüllung in seiner Tischlerei, die 1995 Sohn Kurt übernahm und den renommierten Betrieb zu vollster Zufriedenheit weiter führt.

Hobbies und Freizeit

Seit 55 Jahren ist Otto bei der Harmoniemusik Vandans aktiv, zuerst spielte er Flügelhorn und wechselte dann auf Tenorhorn. Beide erinnern sich an die schönen Ausflüge mit der Musik. Ein spezielles Hobby ist für den fitten Senior das Joggen. Jeden zweiten Tag sportelt er ab fünf Uhr früh eine Stunde lang durch die Gegend. Gerne genießt das vitale Jubelpaar seine Urlaube vor allem am Meer. Als die Kinder flügge wurden, halfen sie beim Hausbau mit, um ihnen einen guten Weg in die Zukunft zu bahnen. Heute kocht Gerlinde liebend gerne vor allem für die Enkel. Der passionierte Seniorchef, der die Tischlerei als eines der schönsten Handwerke bezeichnet, ist täglich in der Werkstatt anzutreffen. Er macht täglich seine „Fünf Tibeter“und liebt die Bergtouren zu zweit oder auch „musalle“ (alleine) „Auf der Spitze aus dem Rucksack zu marenda (jausnen), gibt mir wie den Kick“, schmunzelt der rüstige Jubilar, dem man seine 85 Jahre nicht ansieht. „Man ist nie alleine, der Herrgott ist immer da“, so Otto.

Der Zusammenhalt verdient Diamanten

„Neben Höhen und Tiefen hielten wir immer zusammen“, sagt das Diamantpaar einstimmig. „Wir sind stolz auf unsere Kinder, die alle verheiratet sind und uns mit sieben Enkeln und drei Urenkeln beschenkten“. Das hohe Ehejubiläum feiert das beliebte Paar zuerst in der Alten Kirche in Vandans. Anschließend gibt es ein feines Essen mit den Kindern und deren Familien, die ihnen noch viele schön, gesunde und gemeinsame Ehejahre wünschen.