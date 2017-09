Dialogwerkstatt zur Kulturhauptstadt 2024

FELDKIRCH. (mul) Unter dem Thema „Wir in Europa“ fanden sich Interessierte zusammen, um ihre Meinung zu einer potentiellen Bewerbung als Kulturhauptstadt 2024 einzubringen. Im Rahmen der World Café-Methode wurde in verschiedenen Konstellationen über drei vorgegebene Fragen diskutiert. Die verschiedenen Standpunkte und Ideen, die durch die Teilnehmenden zur Sprache kamen, wurden fortlaufend auf Papier festgehalten.

Eingangs erläuterte die Projektleiterin Andrea Fink den Prozess der Kulturperspektiven 2024. Bürgermeister Wilfried Berchtold betonte die Diversität des Rheintals. Die Stadtentwicklung müsse gemeinsam über die Grenzen hinweg stattfinden und das Rheintal nicht nur ein geografisches, sondern auch ein kulturelles Zentrum bilden. Mit Informationen zur europäischen Kulturhauptstadt und einem Impulsvortrag zum Thema des Abends ebnete Harald Petermichl den Weg für die darauffolgenden Diskussionen.

Die drei Fragen waren, welche Erwartungen mit der europäischen Kulturhauptstadt verknüpft werden, wie Kunst und Kultur den europäischen Gedanken stärker verankern können und mit welchen Maßnahmen kulturelle Bildung zu einem systemrelevanten Wert etabliert werden kann. Immer wieder nannten die Teilnehmer die breitere Zugänglichkeit für Kultur. Aber auch der Kulturbegriff wurde diskutiert. Auch die Mobilität spielte eine große Rolle, wie einige der Teilnehmer aus deren eigenen Erfahrungen berichteten. Unter den Besuchern waren auch Vizebürgermeisterin Barbara Schöbi-Fink sowie die Stadträtinnen Ingrid Scharf und Marlene Thalhammer.

Schließlich hielt Moderator Stefan Hagen die Ergebnisse in einer finalen Runde mit allen Teilnehmenden fest. In Feldkirch fand die Erste von zehn Dialogwerkstätten in ganz Vorarlberg statt. Zuvor konnte sich die Bevölkerung bereits im Rahmen von fünf landesweiten Denkwerkstätten beteiligen. Im Dezember wird entschieden, welche Vorarlberger Stadt in die Endauswahl kommt. Ob diese sich anmeldet, wird im Frühjahr 2018 entschieden.