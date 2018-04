Dialekt ist Gold im Mund

In insgesamt 18 Gemeinden steigt am 6. Mai um 18 Uhr im Ludescher Gemeindezentrum eine Dialektveranstaltung. Im zweijahres Rhythmus findet der MundartMai in ganz Vorarlberg, ja sogar über die Grenzen hinaus in Lichtenstein und im Schweizer Rheintal statt.

Die verschiedenen Dialekt-Sprechweisen sind reich an Lauten und Betonung und ein untrügliches Kennzeichen für kulturelle Identität und Unterscheidbarkeit der jeweiligen Region.

Ludesch im Fokus

Eine dieser Veranstaltungen steigt am 6. Mai um 18 Uhr im Ludescher Gemeindezentrum (Valünasaal).

Sieben Mitwirkende Eva-Maria Dörn/Schlins, Eva Gantner/Gais, Irma Hirschauer/Nenzing, Astrid Marte/Satteins, Anni Mathes/Bludesch, Irene Würbel-Walter/Thüringen und Anneliese Zerlauth, werden mit humorvollen, liebenswerten, bestrickenden, leutseligen, herzerwärmenden, anziehenden und mundwürdigen Texten die Zuhörerschaft begeistern. Musikalisch begleitet werden die Autoren von Hannes Berthold (akk) und Musikschuldirektor Martin Franz (sax). Die Moderation übernimmt Bürgermeister Dieter Lauermann.ZER