DFB-Großaufgebot mit Neuer, aber ohne Götze

DFB-Cheftrainer Joachim Löw hat am Dienstag seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. In dem 27-Mann-Aufgebot ist der noch rekonvaleszente Bayern-Stammgoalie Manuel Neuer einer von vier Tormännern. Nicht den Sprung nach Russland schafften Mario Götze, der im WM-Finale 2014 den entscheidenden Treffer erzielt hat, und Bayern-Stürmer Sandro Wagner.

Statt Wagner berief Löw Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (VfB Stuttgart) und Nils Petersen (SC Freiburg) als klassische Strafraumstürmer ein. “Er ist ein sehr, sehr guter Joker”, sagte Löw bei einer Pressekonferenz in Dortmund über 29-jährigen Petersen. “Mein Gefühl sagt, mir dass er mit der Aufgabe wachsen kann.”

Vor der Bekanntgabe der vorläufigen WM-Mannschaft verkündete der Deutsche Fußballbund die zu diesem Zeitpunkt überraschende Verlängerung der Verträge von Löw und Teammanager Oliver Bierhoff. Löw soll seinen bis 2020 datierten Vertrag bis 2022 verlängern, Bierhoff erhält ebenfalls einen um zwei Jahre längeren neuen Kontrakt bis 2024.